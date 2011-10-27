Разработка постера 2*А4

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт31 заявка319 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо разработать постер для последующей печати в типографии.

Формат 2*А4, т.е. А3. Фотография продукта + текст имеется.

Также придется произвести обработку фото продукта.

Интересует цена, сроки и выполненные проекты.

14 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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