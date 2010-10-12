Сделать дизайн визитки

Требуется создать два типа визитки. Одна обычная, для клиентов(их буду заказывать большое количество, поэтому в производстве они должны быть дешевле, но всё-равно со вкусом))

а второй вид - Это VIP, для постоянных клиентов.

Визитки должны соответствовать дизайну сайта. Тематика: написание диссертаций, курсовых, дипломов и т п. Жду ваших предложений. Указывайте стоимость и сроки.