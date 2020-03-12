Сделать каталог в псд

Нужен грамотный, толковый и обязательный человек!!! Который сделает максимум завтра к вечеру!!! В идеале сегодня. Нужно сделать каталог в фотошопе. Дизайн всех страниц есть в псд! Нужно разместить цены и картинки на основе этого дизайна и прайса. Всю информацию предоставлю. Страниц ориентировочно 30. Цена 1000 р.

Каталогов будет несколько.