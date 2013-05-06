Шаблон почтовой рассылки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка94 просмотра

Необходимо создать шаблон почтовой рассылке для электронной почты.

12 лет назад
snezhinka123
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Галина прекрасный дизайнер, с которым приятно сотрудничать из раза в раз. Внимательность, аккуратность и нацеленность на результат - вот ее отличительные черты. Рекомендую, друзья!
Анечка, ты как всегда самый хороший и приятный заказчик) и оплата конечно своевременная)

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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