Финальная верстка Евробуклета и Меню

В Adobe Illustartor есть готовые макеты Евробуклета и меню (21 х 21 см - 3 разворота с обеих сторон).

Макеты с сеткой. Надо вставить в макеты наши фотографии (фото уже будет обработано), заменить названия блюд и их стоимость, + еще некоторые мелочи и подготовить к печати (оффсет).

Фотографии будут готовы во вторник 30.04 утром. Работу надо выполнить срочно.

Прикрепляю макеты Евробуклета и Меню (пока в jpg формате для ознакомления).

От Вас нужны примерные сроки, и примерная стоимость.