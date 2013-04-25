Распознать, доверстать PDF в DOC

Добрый день!

1) Требуется распознать и переверстать брошюру из PDF в DOC с упрощением дизайна.

Исходник: PDF, образец прилагается.

Конечный формат: только MS Word 2010, верстку в DTP программах не предлагать (т.к. файл для обычного офисного использования).

ВАЖНО: просто автоматически распознать в FineReader'е или другом конвертере и выслать файл с артефактами и неправильной разметкой не пройдет, нужна аккуратная работа.

Во вложении прилагаю перечень важных моментов, которые надо учитывать при верстке.

3) Объем: 64 страницы в PDF.

4) Стоимость: договорная, ориентируюсь на 50 долларов. Срок 1 рабочий день.

5) Оплата через Webmoney, Яндекс-деньги в течение 2 рабочих дней.

Для быстрой связи укажите мобильный или Skype/ICQ/Mail.ru Agent

С уважением,

Александр