Распознать, доверстать PDF в DOC

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт5 заявок181 просмотр

Добрый день!

1) Требуется распознать и переверстать брошюру из PDF в DOC с упрощением дизайна.

Исходник: PDF, образец прилагается.

Конечный формат: только MS Word 2010, верстку в DTP программах не предлагать (т.к. файл для обычного офисного использования).

ВАЖНО: просто автоматически распознать в FineReader'е или другом конвертере и выслать файл с артефактами и неправильной разметкой не пройдет, нужна аккуратная работа.

Во вложении прилагаю перечень важных моментов, которые надо учитывать при верстке.

3) Объем: 64 страницы в PDF.

4) Стоимость: договорная, ориентируюсь на 50 долларов. Срок 1 рабочий день.

5) Оплата через Webmoney, Яндекс-деньги в течение 2 рабочих дней.

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С уважением,

Александр

12 лет назад
AlexanderPraim
Александр 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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