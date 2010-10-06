Срочно нужен дизайн визитки салона флористики

Макет визитки нужен до утра 10 числа (воскресенье).

Салон цветов доставляет букеты и композиции, которые можно выбрать из каталога на сайте, также создает композиции на заказ, кроме этого оформляет залы и машины, (к тому же можно заказать еще подарок - сладости, игрушки, открытки). Каталог на master-buket.ru

Визитка нужна односторонняя корпоративная (без ФИО, с кратким перечнем услуг, телефоном и адресом сайта), стандартного размера 90 на 50 мм.

Есть логотип с фирменными цветами и шрифтом в векторе (прикрепил в растре для ознакомления).

Также есть буклет в прикреплении, цвета для фона визитки желательно взять похожие.

Результат должен быть в векторе или растре разрешением не менее 300 dpi. Также нужно заполнить визитками лист А4 чтобы можно было сразу распечатать и разрезать.

Возможна безопасная сделка.

Предлагайте цену.