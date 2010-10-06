Срочно нужен дизайн визитки салона флористики

Нужно красиво оформить текст для сертификата А4 Смотрите пример в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макет визитки нужен до утра 10 числа (воскресенье).
Салон цветов доставляет букеты и композиции, которые можно выбрать из каталога на сайте, также создает композиции на заказ, кроме этого оформляет залы и машины, (к тому же можно заказать еще подарок - сладости, игрушки, открытки). Каталог на master-buket.ru
Визитка нужна односторонняя корпоративная (без ФИО, с кратким перечнем услуг, телефоном и адресом сайта), стандартного размера 90 на 50 мм.
Есть логотип с фирменными цветами и шрифтом в векторе (прикрепил в растре для ознакомления).
Также есть буклет в прикреплении, цвета для фона визитки желательно взять похожие.
Результат должен быть в векторе или растре разрешением не менее 300 dpi. Также нужно заполнить визитками лист А4 чтобы можно было сразу распечатать и разрезать.
Возможна безопасная сделка.
Предлагайте цену.
- Похожие заказы
- $5Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется переконвертировать файлы из Adobe Illustrator в CorelDraw 13 версии. Для полиграфии. Пример будет выслан на почту по запросу.Завершен13 лет назад
Требуется создать два типа визитки. Одна обычная, для клиентов(их буду заказывать большое количество, поэтому в производстве они должны быть дешевле, но всё-равно со вкусом)) а второй вид - Это VIP, для постоянных клиентов. Визитки должны ...Завершен13 лет назад
Требуется дизайн новогодней открытки + подарочного сертификата, который будет в нее вложен. И открытка и подарочный сертификат разрабатывается для базы отдыха (лес, коттеджи...). Качественное художественное исполнение. Обязательно портфолио. Указывайте точную стоимость и срок.Завершен13 лет назад
- $130
Рекламный макет для глянца (стандартная полоса) Содержание: Имидж Заказчик: Клиника репродуктивной медицины (г. Киев) Продукт: Social Eggs Freezing (Замораживание яйцеклеток) Портрет ЦА: Женщина 25-35 лет, которая желает и умеет планировать свое будущее. Карьера является для нее главной целью, однако ...Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Есть приблизительный дизайн на который можно ориентироватся или придумать что-нибудь свое. Нужно сделать хорошую богатую наклеечку.Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт13 лет назад
Дизайн этикетки 12 см на 18 см изделия для кухни. указывайте пожалуйста срок и стоимость.Верстка полиграфии28 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Нужен дизайн двухсторонней визитки. 1-ая сторона - АВИА/ЖД Билеты. Доставка. +7-495-362-3278 2-ая сторона - Продвижение сайтов. Дешево. Качественно. +7-495-774-7704, [email protected]Завершен13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо качественно и профессионально сверстать журнал. Есть готовая концепция, обложка, и модульная сетка. Около 28-32 страниц. Формат В5 (обрезной) Полноцвет. Назовите свою цену и сроки выполнения, я с вами свяжусь. С уважением.Верстка полиграфии24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $14
Необходимо разработать дизайн листовки для спортивного бара. информация во вложении.Завершен13 лет назад