Текст для буклета

Лера, добрый день !

В данный момент мы ищем копирайтера для буклета о новом коттеджном городке в г. Алматы (Казахстан)

В субботу-пон будет готова необходимая структура буклета и подготовлены данные для описания в тексте

Подскажите, стоимость Ваших услуг

С уважением, Оксана