Текст для буклета

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Лера, добрый день ! 

В данный момент мы ищем копирайтера для буклета о новом коттеджном городке в г. Алматы (Казахстан) 

В субботу-пон будет готова необходимая структура буклета и подготовлены данные для описания в тексте 

Подскажите, стоимость Ваших услуг

С уважением, Оксана

2 года назад
SH_OK
37 летКазахстан
6 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад