Верстка бланка с описанием продукции

Необходима верстка бланка с описанием продаваемой квартиры, который предоставляем клиенту.

Мы что-то попробовали сделать - это просто набросок, чтобы было понятно, о чем речь (во приложениях).

Описание будет черно-белым, распечатывается на лазерном принтере из word на листе А4.

Блок с ценами может быть или нет - т.е. надо дать возможность не изменяя дизайна не писать цифры.

Можно добавить к дизайну элементы из дизайна нашего модуля в журнале, из страничек (все в приложениях), вензель например серым цветом, как водяной знак или что-то типа того, в нашем стиле. Предлагайте Ваши варианты.