Верстка брошюры с внесением новых смысловых картинок

$37
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен9 заявок290 просмотров

Необходимо сверстать брошюру в формате A5 c новыми смысловыми картинками

Исходные данные в прикрепленном файле

8 лет назад
Andrey4
Андрей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Julia777design
Юлия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$38
2 дня
Обращаюсь к Юлие уже второй раз. Хороший вкус, терпимость к правкам, четкая работа. Спасибо!
Сотрудничеством с Андреем в очередной раз осталась довольна! Хороший заказчик, всегда четкие инструкции к задаче, оплата моментальная. Безусловно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Julia777design
Юлия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад