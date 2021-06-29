Верстка детских развивающих тетрадей

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт6 заявок684 просмотра

Нужен в помощь дизайнер-верстальщик уровня junior, опыт работы от года.

Что сделать: детские развивающие тетради. Собирать по ТЗ картинки из базы готовых векторов и супер аккуратно заверстывать в макет в indesign по уже имеющемуся шаблону. Плюс вносить изменения в уже имеющийся материал.

Сложность: разбираться в стилистике иллюстраций, быстро находить нужные стоковые векторы по критериям, уметь собрать их в одну картинку по ТЗ без косяков перспективы, масштаба, света и цвета. Придумывать практически ничего не нужно. Рисовать с нуля тоже.

Хорошо знать InDesign и ее возможности, все правила типографики и вёрстки на практике.

Объем работы: много, срок - к началу августа.

Ставка: 400 р в час, т. 3200 за 8 часов работы, работа потребует около двух недель.

Работаем командой 3+ человека, шутим и стараемся не дать *бу, но сроки не проваливаем!

При отклике на эту задачу напишите, пожалуйста, "я готов/а верстать для детей", если дочитали досюда.

Пожалуйста, сразу приложите портфолио с версткой и работой с вектором, иначе я не отвечу. Упаковывать в мокапы и оформлять по красоте ничего не надо, достаточно показать макет, где видно, что вы норм.

4 года назад
dschool
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