Требуется разработка дизайна и верстки для печатной продукции: визитки, буклеты, каталоги, календарики и брендированные рисунки для кружек и майок. Все материалы предоставляются, включая фото и логотип. Форматы: jpg, psd или подобные. Ожидаются креативные и профессиональные предложения.
Верстка детских развивающих тетрадей
Нужен в помощь дизайнер-верстальщик уровня junior, опыт работы от года.
Что сделать: детские развивающие тетради. Собирать по ТЗ картинки из базы готовых векторов и супер аккуратно заверстывать в макет в indesign по уже имеющемуся шаблону. Плюс вносить изменения в уже имеющийся материал.
Сложность: разбираться в стилистике иллюстраций, быстро находить нужные стоковые векторы по критериям, уметь собрать их в одну картинку по ТЗ без косяков перспективы, масштаба, света и цвета. Придумывать практически ничего не нужно. Рисовать с нуля тоже.
Хорошо знать InDesign и ее возможности, все правила типографики и вёрстки на практике.
Объем работы: много, срок - к началу августа.
Ставка: 400 р в час, т. 3200 за 8 часов работы, работа потребует около двух недель.
Работаем командой 3+ человека, шутим и стараемся не дать *бу, но сроки не проваливаем!
При отклике на эту задачу напишите, пожалуйста, "я готов/а верстать для детей", если дочитали досюда.
Пожалуйста, сразу приложите портфолио с версткой и работой с вектором, иначе я не отвечу. Упаковывать в мокапы и оформлять по красоте ничего не надо, достаточно показать макет, где видно, что вы норм.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт4 года назад
Разработать 12 наборов слайдер-дизайна для маникюра, основываясь на анализе конкурентов. Включить 2-3 набора с учетом пожеланий. Итоговый файл формата PDF размером А4, не более 100 МБ. Возможны как векторные, так и растровые изображения. Срок выполнения - 7 дней.Завершен4 года назад
Требуется верстка 15 слайдов для презентации с акцентом на сильный и яркий дизайн. Необходимо создать полиграфическое оформление, соответствующее теме и содержанию текста. Основное внимание уделить визуальной привлекательности и читаемости материалов.Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт4 года назад
- $47
Создайте макет коммерческого предложения для открытия ресторана с учетом специальных гостей. Используйте цвета и шрифты, соответствующие стилю сайта. Ширина письма должна составлять 600 px для ПК и 320 px для мобильных устройств. Предоставьте итоговый макет в форматах PSD и PDF.Завершен4 года назад
Необходимо выполнить полиграфическую верстку этикетки для косметики. Этикетка должна иметь размеры 250 х 65 мм и использовать черно-белую графику. Подготовьте дизайн с учетом указанных требований.Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется адаптировать готовый макет полиграфии, изменив даты на 22.06 по 01.07. Исходный макет будет предоставлен. Остальные элементы макета остаются без изменений.Завершен4 года назад
Требуется срочно убрать надпись со всех макетов полиграфии. Исходные файлы уже предоставлены. Необходимо сделать корректировки по всем макетам без исключений.Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется адаптация макета для акции 'Ролл Аква в подарок' с промокодом 'ШОКОЛАД'. Форматы: А7 для печати на листе А4 и баннер 650x900. Необходимо распределить элементы для удобной печати.Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется адаптировать макеты сетом ЧМ - 2 для полиграфии. Необходимо добавить к названию NEW и установить цены на уровне 1489. Исходники будут предоставлены.Завершен4 года назад