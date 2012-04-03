Верстка двух страниц

Верстка полиграфииЗакрыт11 заявок208 просмотров
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Есть 2 страницы, на них есть текст и рисунок цветника вместе с его схемой.

Нужно красиво (не аляписто, а современно!) их сверстать.

Вкладываю страницы. На них – слова и рисунок, которые должны быть в готовом варианте, но их размещение на листе и добавление каких-то графических элементов – сугубо Ваша задача.

Важно: сам цвет листа должен оставаться белым.

Общая гамма использованных цветов – теплая, позитивная, жизнерадостная!

Верстка должна гармонично смотреться с рисунком и схемой цветника (не создавать диссонанса).

Основное пожелание: делаем не аляписто, не расписываем все пространство цветами и т.д., в общем не надо нагромождения.

При верстке нужно учитывать, что этот шаблон будет использоваться еще для 20 цветников, и всюду кол-во строк в тексте может немного отличаться. Поэтому в шаблон закладывайте пространство. Специально для этого я прикладываю файлы с 2-мя планами цветником – один с минимальным кол-вом текста, другой – с максимальным.

Это – не рекламный буклет, и распространяться он в основном будет через интернет.

Смотреться в итоге должно просто и со вкусом, без наворотов.

Пишите стоимость и сроки работ.

(предпочтения: Photoshop или Индизайн).

12 лет назад
Anna_Ra
Анна 
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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