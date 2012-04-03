Верстка двух страниц

Нужно доработать набор существующей графики. В основном поменять даты и кое-что добавить/изменить. Все исходники есть в PSD. Вот основной объем. https://www.rapidshare.com/files/3070772621/Booklet.rar https://www.rapidshare.com/files/484796986/Tickets.rar https://www.rapidshare.com/files/1884911219/A3_Poster.rar https://www.rapidshare.com/files/1304786392/A5_-_A6_Flyers.rar
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 2 страницы, на них есть текст и рисунок цветника вместе с его схемой.
Нужно красиво (не аляписто, а современно!) их сверстать.
Вкладываю страницы. На них – слова и рисунок, которые должны быть в готовом варианте, но их размещение на листе и добавление каких-то графических элементов – сугубо Ваша задача.
Важно: сам цвет листа должен оставаться белым.
Общая гамма использованных цветов – теплая, позитивная, жизнерадостная!
Верстка должна гармонично смотреться с рисунком и схемой цветника (не создавать диссонанса).
Основное пожелание: делаем не аляписто, не расписываем все пространство цветами и т.д., в общем не надо нагромождения.
При верстке нужно учитывать, что этот шаблон будет использоваться еще для 20 цветников, и всюду кол-во строк в тексте может немного отличаться. Поэтому в шаблон закладывайте пространство. Специально для этого я прикладываю файлы с 2-мя планами цветником – один с минимальным кол-вом текста, другой – с максимальным.
Это – не рекламный буклет, и распространяться он в основном будет через интернет.
Смотреться в итоге должно просто и со вкусом, без наворотов.
Пишите стоимость и сроки работ.
(предпочтения: Photoshop или Индизайн).
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