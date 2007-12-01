Верстка журнала "программа TV"

Нужен мекет рекламного модуля в печатные СМИ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется дизайнер-верстальщик.
Издание на русском, объем 50 страниц + обложка.
Концепция издания: программа TV.
формат: чуть шире A4
периодичность: 1 в месяц
Место жительства – не имеет значения
ответственность
постоянный доступ в интернет
достаточно свободного времени для безоговорочного ведения проекта
Кому данное предложение интересно, пишите только сюда.
пожалуйста укажите стоимость и предположительные сроки вёрстки номера
опыт верстки подобной программы TV передач, приветствуется
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