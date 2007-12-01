Требуется сверстать порядка 10ти пдф брошюр .Есть английский варианты будет дан перевод. Надо сверстать идентичные брошюры без потери качества и с оригинальной подложкой, чтобы на глаз не было отличий кроме языка текста. В каждой брошюре ...