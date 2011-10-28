Визитка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт36 заявок502 просмотра

Необходимо разработать дизайн визитной карточки. Подробности в личку.

13 лет назад
_Alf
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

promo81
Алина 
44 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
32 отзыва
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

promo81
Алина 
44 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
32 отзыва
14 лет назад