10-Cекундный рекламный ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен16 заявок225 просмотров

Требуется создать 10-секундный рекламный ролик для сайта продажи авиабилетов.

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11 лет назад
abzatzzz
50 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$150
1 день
Отлично выполненная работа. Суть уловлена с первого объяснения. Очень быстро сделано. Рекомендую.
Вадим один из немногих заказчиков, с которым очень легко работать! Он очень внятно и доходчиво объяснил свое виденье ролика, что мне оставалось только реализовать. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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