Чистка видеороликов (видеоуроков по SEO) от пауз и оговорок

всё что мне нужно это то что бы в конце заставки было написано название моего сайта а именно Invest-all (светлым) и точка com оранжевым как там, я не знаю сколько такое стоит и как что! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно почистить видеоурок, пример видеоурока https://www.youtube.com/watch?v=7haPfE53LMM от лишних пауз и оговорок. Напишите цену за 10 мин видео. Всего около 1,5 - 2 часа видеуроков по SEO (Раскрутка сайтов).
- Похожие заказы
- Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть отснятое видео на любительской камере в Full HD формате на хромакее человека, который рассказывает о своей компании и о происходящих в ней процессах. Необходимо визуализировать окружение, как в роликах БМ (пример: http://www.youtube.com/watch?v=LjqYCHKasTU ) Пишите свой ценник, ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется видеодизайнер. Есть шаблон видеоролика http://videohive.net/item/meet-mikemary-whiteboard/2997841. Также есть сценарий к этому шаблону, дикторская начитка и звуковая дорожка. Требуется исправить шаблон по сценарию, наложить звук и диктора, что бы в итоге вышел готовый видеоролик. По всем ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт9 лет назад
Человек разбирающийся в Аdobe afrer effects Ищу человека для простой и оперативной работы. Задание: Есть 2 видео ролика, уже куплены, необходимы мелкие коррективы. 1-е. http://videohive.net/item/wasteland-logo-reveal/8012387 первое видео, нужно заменить логотип на наш и убрать кадр с землей (8 секунда) 2-е. ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем доброго дня! Для канала на YouTube нужно короткое, среднестатистическое (секунд на 8-10?) интро для вставки его в начало и конец каждого ролика. 1. интро-"отрывашка" ролика 2. интро-"закрывашка" ролика Само интро не нужно авторское, можно взять в бесплатных стоках ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Решил создать канал на youtube по SEO-тематике (блог). Требуется Создать вступительный ролик. Его я буду использовать в начале каждого ролика. Примеры уже отснятых видео есть, все загружено, покажу потенциальным исполнителям. Заставка нужна не особо длинная, но сделана ...Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо смонтировать видео о семейном отпуске с 2 телефонов и фотоаппарата. Главное сохранить хронологию, маршрут и добавить небольшие текстовые комментарии. Предлагайте стоимость, сроки. Оплата только ЯД, СБ.Видеомонтаж34 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Требуется смонтировать видео-ролик на 10 минут. Раскадровку, наложить музыку на фон. Прикладывайте свое портфолио.Видеомонтаж27 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте дорогие веблансеры! Суть в проекте в том что необходимо смонтировать видеоролик! На тему "Моя история успеха ..." (подробности я вам напишу при связи), ролик должен быть создам от имени "Женщины" ей 40 лет, это необходимо ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Из готового видеоролика необходимо удалить некоторые элементы.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад