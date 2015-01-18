Видео с присутствием человека в окружении инфографики

ВидеомонтажЗакрыт15 заявок204 просмотра
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Есть отснятое видео на любительской камере в Full HD формате на хромакее человека, который рассказывает о своей компании и о происходящих в ней процессах.

Необходимо визуализировать окружение, как в роликах БМ (пример: http://www.youtube.com/watch?v=LjqYCHKasTU )

Пишите свой ценник, срок (только в проект).

9 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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