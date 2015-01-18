Видео с присутствием человека в окружении инфографики

Всего 3 ролика. По времени: 51 сек., 46 сек., 51 сек. Вот ссылка на 1 из них https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvRkR1NkxtRkt1b3M/view?usp=sharing Нужно английский текст заменить на русский. Перевод пришлем. Шрифты как в исходнике. Получится подобрать? Подскажите, пожалуйста, сколько это будет стоить и какой ...