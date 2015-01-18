Видео с присутствием человека в окружении инфографики

Требуется видеодизайнер. Есть шаблон видеоролика http://videohive.net/item/meet-mikemary-whiteboard/2997841. Также есть сценарий к этому шаблону, дикторская начитка и звуковая дорожка. Требуется исправить шаблон по сценарию, наложить звук и диктора, что бы в итоге вышел готовый видеоролик. По всем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть отснятое видео на любительской камере в Full HD формате на хромакее человека, который рассказывает о своей компании и о происходящих в ней процессах.
Необходимо визуализировать окружение, как в роликах БМ (пример: http://www.youtube.com/watch?v=LjqYCHKasTU )
Пишите свой ценник, срок (только в проект).
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