Изменить концовку

всё что мне нужно это то что бы в конце заставки было написано название моего сайта а именно Invest-all (светлым) и точка com оранжевым как там, я не знаю сколько такое стоит и как что! помоги те пожалуйста

вот сама заставка http://www.templatemonster.com/ru/after-effects-logo-reveals-type/29361.html