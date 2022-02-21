Необходимо снимать видеоролики на YouTube-каналы. В данном случае на канал,который нацелен на российскую аудиторию. Вам будет дан видеоролик с зарубежного ютуба и сборка. Ваша задача: скопировать его,но только в игре(повторить действия и сделать запись экрана) ,озвучку ...
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Девушка сама себя снимает. Крупным планом, пять видео по 1-2 минуте. Качественная фиксированная камера. Девушка с цветком, неприятным по запаху, выражение эмоций.
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