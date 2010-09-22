Интро видео для боев по кикбоксу

Исползуя приложенное изображение (лого перенести в 3D), нужно сделать ефектное интро и инфо скрины с возможностю менят определёные строки во время монтажа на FCP.

1. Full screen (Full HD) - Baltic fighters - бои (Интро) 6 - 9 сек,

2. Full screen (Full HD) - соперник 'X' - VS - соперник 'Y' с инфо строками - photo, год рож., имя ф., вес, весовая категория, другая инфо - 10 - 15 сек

3. Lower third (Full HD) - лого и место для ф.и. и занимайиемая должность 6 сек.

Всё желателно в Motion (FCP) или AE