Продвижение через видео ролики

Ищем специалиста по продвижению продуктов через видео ролики. Необходимо:

- знать и понимать youtube, vimeo, sevenload

- владеть английским языком

- уметь создавать видео ролики

- понимать основы продвижения на youtube

- уметь составлять план продвижения и быть готовым по нему отчитываться

Есть не официально, то нужен бодрый творческий человек, имеющий склонность к маркетингу и продвижению продуктов и разбирающийся в видео. Работа постоянная с помесячной оплатой (12000+бюджет). Место проживания не важно, работа удаленная. Если все сложится, возьмем в штат на должность помощника маркетолога.