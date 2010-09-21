Продвижение через видео ролики

Необходимо создать десятиминутный ролик про то, как мастер советует, как починить телефон в домашних условиях
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем специалиста по продвижению продуктов через видео ролики. Необходимо:
- знать и понимать youtube, vimeo, sevenload
- владеть английским языком
- уметь создавать видео ролики
- понимать основы продвижения на youtube
- уметь составлять план продвижения и быть готовым по нему отчитываться
Есть не официально, то нужен бодрый творческий человек, имеющий склонность к маркетингу и продвижению продуктов и разбирающийся в видео. Работа постоянная с помесячной оплатой (12000+бюджет). Место проживания не важно, работа удаленная. Если все сложится, возьмем в штат на должность помощника маркетолога.
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