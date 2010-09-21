Ролик про ремонт сотовых телефонов

ВидеомонтажЗакрыт5 заявок217 просмотров
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Необходимо создать десятиминутный ролик про то, как мастер советует, как починить телефон в домашних условиях

13 лет назад
9480246
Сергей 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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