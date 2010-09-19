Создание видеороликов

$100
ВидеомонтажЗакрыт8 заявок582 просмотра
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Приглашаем к постоянному сотрудничеству специалистов по созданию видеороликов (видео-открыток, видеоколлажей и т.д.). ГОТОВЫЕ МАКЕТЫ ВЫКУПАЕМ СРАЗУ!!! Оплата индивидуально-договорная.

Нам нужны универсальные видео-ролики поздравлялки (по типу и информационному содержанию обычных бумажных открыток,только круче). Образцы клипов можно посмотреть здесь :

http://video.online.ua/search/tags/7738/ (тут больше коллажи)

Темы следующие:

1. Поздравления с днем св. Валентина «Я тебя люблю!» (варианты для нее, для него)

2. Поздравления с днем Рождения:

- любимой, любимому

- другу, подруге

- маме, папе, бабушке, дедушке, брату, сестре

3. Поздравления с Новым годом, 8 марта, 23 февраля

4. Поздравления с днем Свадьбы, рождением ребенка

Способы изготовления любые, полный креатив и полет фантазии. Поздравления могут быть веселые, грустные, мудрые, философские, такие, чтобы дух захватывало, мурашки по всему телу бежали, и улыбка появлялась сама собой. Основная цель каждого ролика, чтобы тот, кому его подарили после просмотра, сказал: «Супер! Круто! Спасибо за подарок!»

Длительность роликов в среднем 1.5-3.5 мин.

Предпочтение: скорость, цена!

От Вас:

- портфолио или то, что Вы можете сделать

- стоимость Ваших услуг

ЕСЛИ ГОТОВЫ ВЗЯТЬСЯ, ТО БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПРИСЫЛАТЬ ОТВЕТ НА

[email protected] Спасибо.

13 лет назад
929
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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