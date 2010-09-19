Создание видеороликов

Нужно сделать 2 рекламных аудио ролика 10-15 секунд. Жду предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем к постоянному сотрудничеству специалистов по созданию видеороликов (видео-открыток, видеоколлажей и т.д.). ГОТОВЫЕ МАКЕТЫ ВЫКУПАЕМ СРАЗУ!!! Оплата индивидуально-договорная.
Нам нужны универсальные видео-ролики поздравлялки (по типу и информационному содержанию обычных бумажных открыток,только круче). Образцы клипов можно посмотреть здесь :
http://video.online.ua/search/tags/7738/ (тут больше коллажи)
Темы следующие:
1. Поздравления с днем св. Валентина «Я тебя люблю!» (варианты для нее, для него)
2. Поздравления с днем Рождения:
- любимой, любимому
- другу, подруге
- маме, папе, бабушке, дедушке, брату, сестре
3. Поздравления с Новым годом, 8 марта, 23 февраля
4. Поздравления с днем Свадьбы, рождением ребенка
Способы изготовления любые, полный креатив и полет фантазии. Поздравления могут быть веселые, грустные, мудрые, философские, такие, чтобы дух захватывало, мурашки по всему телу бежали, и улыбка появлялась сама собой. Основная цель каждого ролика, чтобы тот, кому его подарили после просмотра, сказал: «Супер! Круто! Спасибо за подарок!»
Длительность роликов в среднем 1.5-3.5 мин.
Предпочтение: скорость, цена!
От Вас:
- портфолио или то, что Вы можете сделать
- стоимость Ваших услуг
ЕСЛИ ГОТОВЫ ВЗЯТЬСЯ, ТО БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПРИСЫЛАТЬ ОТВЕТ НА
[email protected] Спасибо.
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