Отредактировать ролик

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Скачать с ютаба ролик: http://www.youtube.com/watch?v=aAAISi1zRQ4
в отрезке с 1.50-2.18 вставить фото:
http://www.sos220.ru/images/ballons.jpg
и залить ролик на мой аккаунт в ютабе.
во время ролика вставить на задний фон "Зима" МакSим (еле слышно)
http://music.yandex.ru/#/track/534464/album/57320
бюджет - 20 долларов США
Добавлено:
срок на исполнение - 3 календарных дня
и указывайте пожайлуста цену Вашей работы, без цены предложения удаляются.
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