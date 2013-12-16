Необходимо создать небольшой флеш-видеоролик на тему "Поздравление с Новым годом" для клиентов рекламного агенства с возможностью в будущем изменения контента (название и дата праздника). Длительность до 1 минуты. Всю необходимую информацию вышлем по почте. ...
Модификация видеоролика
Мне нужно модифицировать один видеоролик, добавив в начало и конец нужные мне элементы. Желательно также озвучивание презентабельным голосом. Работа небольшая, но за ней возможно последует более крупное задание.
Заявки фрилансеров
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