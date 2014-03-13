Создание flash-ролика, видео-поздравление с НГ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен10 заявок221 просмотр

Необходимо создать небольшой флеш-видеоролик на тему "Поздравление с Новым годом" для клиентов рекламного агенства с возможностью в будущем изменения контента (название и дата праздника). Длительность до 1 минуты. Всю необходимую информацию вышлем по почте. Бюджет до 5000 рублей. Срок изготовления до 26 декабря.

11 лет назад
Olga-Ramaster
Ольга 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$65
2 дня
Проект был выполнен в кратчайшие сроки, качественно! Ответственный исполнитель! Спасибо, Андрей!
Рад был сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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