Монтаж и обработка короткого видео

Необходимо обработать (цветокоррекция, стабилизация) и свести небольшое видео на 2 минуты выбрав лучшие части из набора роликов (5-10 штук), снятых на GoPro (любительская съемка, 4к разрешение). Результат должен быть в 1080p (желательно обработку накатывать на оригинал) Аудиозапись для фона и изображение, которое нужно вставить как интро - прилагается. Предоставлю пример, как видео должно выглядить вплане монтажа. Стиль цветокоррекции - надо обсуждать.

Ориентируемся на долгосрочное сотрудничество, если портфолио и результат будут профессиональными и достойными.