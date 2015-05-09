Нужен презентационный видео ролик 1-1.5 минуты Цели 1. Рассказать о сервисе, его преимуществах 2. Пояснить работу сервиса 3. Раскрыть смысл логотипа на протяжении всего ролика 4. Создать положительный ...
Монтаж и обработка короткого видео
Необходимо обработать (цветокоррекция, стабилизация) и свести небольшое видео на 2 минуты выбрав лучшие части из набора роликов (5-10 штук), снятых на GoPro (любительская съемка, 4к разрешение). Результат должен быть в 1080p (желательно обработку накатывать на оригинал) Аудиозапись для фона и изображение, которое нужно вставить как интро - прилагается. Предоставлю пример, как видео должно выглядить вплане монтажа. Стиль цветокоррекции - надо обсуждать.
Ориентируемся на долгосрочное сотрудничество, если портфолио и результат будут профессиональными и достойными.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $300
Требуется до 13 мая создать видеоролик без звука, который сможет эффективно прорекламировать курьерские услуги. Запускаться будет на мониторе в офисах. FULL HD, 1-1.5 минуты. Бюджет строго 15.000 рублей.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт10 лет назад
Любой кулинарный рецепт на ваше усмотрение. - в хорошем качестве и озвучке... Все подробности с ЛСВидеомонтаж4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый! требуется видеомонтаж сделать.., а точнее: есть видео с текстом на english / надо сделать на финском языке. Сам файл видео исходник без какого либо текста имеется. Соответственно и спецэффекты для финского языка сделать такие ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
Задание подробно описано в ссылке http://www.kissproject.info/2015/05/blog-post_6.html Рискуйте Славу и деньги поделим Цена - вопрос переговоровВидеомонтаж1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать качественное интро для игровых видео на Youtube. Тематика видео бои на арене\фарм рб в игре SkyForge. Длительность интро около 10-15 секунд.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать коротенькое и простенькое интро, для видео компании, достаточно появление логотипа на 3-4 секунды.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходимо склеить 2 ролика формата DVD VOB File и сохранить в MP4Видеомонтаж17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо создать запоминающийся рекламный ролик кафе-бара для Большого экрана (уличного) с текстом хронометраж 15 секундВидеомонтаж18 заявокЗакрыт10 лет назад