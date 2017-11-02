Несложный монтаж видео фрагментов

Есть несколько файлов видео интервью в формате AVHCD (расширение .MTS)

нужно обрезать в начале и в конце лишнее и склеить с заставкой.

Если Вы уже работали со мной по монтажу, напишите в личку и напомните что монтировали, за 10 лет всех не запомнишь