Нужно смонтировать короткий и динамичный шоурил на 22 секунды. Все исходники пришлю на почту. Необходимо владеть хорошо Premier и After Effects
Поздравление на день рождение
Нужно сделать видео поздравление. Смонтировать видео на тему видеоклипа группы Грибы. Скину ссылку на видео но нужно сделать под наше поздравление. Видеоматериал сниму сама, нужно только смонтировать и вставить чуть чуть изменения в текст песни
Заявки фрилансеров
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