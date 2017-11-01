Поздравление на день рождение

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  2. Видеомонтаж
Закрыт25 заявок318 просмотров

Нужно сделать видео поздравление. Смонтировать видео на тему видеоклипа группы Грибы. Скину ссылку на видео но нужно сделать под наше поздравление. Видеоматериал сниму сама, нужно только смонтировать и вставить чуть чуть изменения в  текст песни

7 лет назад
annetikandreevna
Анна 
32 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров