Поздравление на день рождение

Нужно сделать видео поздравление. Смонтировать видео на тему видеоклипа группы Грибы. Скину ссылку на видео но нужно сделать под наше поздравление. Видеоматериал сниму сама, нужно только смонтировать и вставить чуть чуть изменения в текст песни