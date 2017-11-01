Рекламный ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт16 заявок213 просмотров

Добрый день!

требуется создать рекламный ролик для инстаграмм и фейсбука, также фото рекламу для соц сетей, тематика резные нарды - http://playingkart.ru/catalog/nardy/filter/tip-is-f38123dc-eeff-11e6-8244-54bef788cf65-or-f38123dd-eeff-11e6-8244-54bef788cf65/apply/

7 лет назад
ali-baba
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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