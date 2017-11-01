Нужно сделать видео поздравление. Смонтировать видео на тему видеоклипа группы Грибы. Скину ссылку на видео но нужно сделать под наше поздравление. Видеоматериал сниму сама, нужно только смонтировать и вставить чуть чуть изменения в текст песни
Рекламный ролик
Добрый день!
требуется создать рекламный ролик для инстаграмм и фейсбука, также фото рекламу для соц сетей, тематика резные нарды - http://playingkart.ru/catalog/nardy/filter/tip-is-f38123dc-eeff-11e6-8244-54bef788cf65-or-f38123dd-eeff-11e6-8244-54bef788cf65/apply/
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