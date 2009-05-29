Ночная видеосъёмка (Только для Питера)

Требуется оператор с крутой камерой (чем больше, тем лучше, качество видео значения не имеет).

Каждый выезд длится по времени максимум 30 минут.

Работа по выходным, в центре города. Позним вечером/ночью (расходимся в 23-45, может позже - поэтому желательно иметь личный автомобиль или продумать способ добраться до дома, т.к. метро уже могут закрыть, да и на метро неудобно с камерой ездить)

В целом, задание заключается в том, чтобы заранее подъехать к клубу и поснимать события.

Оплата на месте, наличными.

В конце мне нужно будет от вас получить видео в цифровом виде, без монтажа и тп.