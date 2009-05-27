Видео-ролик - презентация.

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Закрыт20 заявок381 просмотр

Необходимо создать презентационный видеоролик на 2 - 3 минуты, с добавлением анимации в стиле имеющейся дизайн-концепции и тематического фото и видео-контента. Обязательны примеры подобных работ и умение работать в Adobe After Effects. Просьба при отписывании в теме указывать сроки и стоимость выполнения работы.

16 лет назад
FridaDoll
Татьяна 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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