Нужно обработать десять - пятнадцать коротких видеороликов - убрать звук, добавить фоновую музыку. Ролики небольшие десять - шестьдесят секунд. Предложения оставляйте здесь.
Видео-ролик - презентация.
Необходимо создать презентационный видеоролик на 2 - 3 минуты, с добавлением анимации в стиле имеющейся дизайн-концепции и тематического фото и видео-контента. Обязательны примеры подобных работ и умение работать в Adobe After Effects. Просьба при отписывании в теме указывать сроки и стоимость выполнения работы.
Заявки фрилансеров
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