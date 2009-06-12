Вытянуть один flv ролик.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен18 заявок357 просмотров

Требуется вытянуть один флв ролик из плеера в интернете и чуть чуть его кропнуть (обрезать), и передать мне.

P.S Не ютуб.

16 лет назад
desprog
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

muzzyrost
34 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Отлично, быстро и качественно справился с задачей. Было предложенно уйма вариантов, среди которых оказался оптимальный. Recommend
Вежливый и положительный заказчик, никаких нареканий. Работа оплачена сразу же, буду рад дальнейщему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

muzzyrost
34 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обработать видео ролик

    Нужно обработать десять - пятнадцать коротких видеороликов - убрать звук, добавить фоновую музыку. Ролики небольшие десять - шестьдесят секунд. Предложения оставляйте здесь.

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Анимированный анонсный ролик.

    $100

    10 секунд флеш анимата без людей со средней динамикой объектов. Текст. Без звуковой дорожки. Срок - 5 дней с момента заключения договора. Прямая ссылка на "опыт работы". Подробности - в личку. С уважением

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Видео-ролик - презентация.

    Необходимо создать презентационный видеоролик на 2 - 3 минуты, с добавлением анимации в стиле имеющейся дизайн-концепции и тематического фото и видео-контента. Обязательны примеры подобных работ и умение работать в Adobe After Effects. Просьба при отписывании ...

    Видеомонтаж20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переконвертировать видео

    Имеется 3 файла в формате rmvb, не самого лучшего качества (общая продолжительность видео 50 минут, объем 182 МБ). Требуется переконвертировать без потери качества в какой-то общепринятый формат с возможностью просмотра на DVD плеере. ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Только для Москвы. Снять обучающий фильм.

    Добрый день всем. Нужно снять обучающее видео. Как делать кальян. Съемки будут проходить в ресторане на м. Тульское. 1-2 съемочных дня по восемь часов + монтаж + изготовление двд + наложение простейших эффектов ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание мультимедийного ролика

    $1000

    Требуется по сценарию создать мультимедийный (флеш) ролик и наложить на музыку. Стилистика акварель или масло по стеклу. Навыки: рисовать от руки, знание флеш анимации.

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарезка видео (адалт)

    Работа на постоянной основе. Я буду вам присылать адалт фильмы, а вы должны резать их на ролики по 5-20 мин. (и если нужно - кодировать в др. формат). Т.е. вырезать из видео сцены. В ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Видео. Тема:Я люблю делать то, что другие не любят

    $50

    Необходимо снять себя на веб-камеру, видеокамеру, телефон (с приемлемым качеством) видеоролик, почему Вам нравится делать то, что другие терпеть не могут. Продолжительность от 15 секунд, но не более минуты. Ролик должен находиться на ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обрезать видео + нарезка для youtube

    Есть видео с семинара до 4-ех часов - файл exe проигрывается на компе, звук через колонки Это не видео-файл !!! То есть необходимо делать видеозахват с экрана программой типа camStudio ...

    Видеомонтаж2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Аудио монтаж треков. Москва/подмосковье.

    Здравствуйте, уважаемые! Имеется проект Samplitute 10. Студийная запись, собраны (смонтированы) барабаны и бас. Стиль рок, пост-гранж. Необходимо -собрать гитары (где-то 3 дорожки на канал). -Смонтировать голос (на 3-4 слоя - ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад