Нужна девушка и сделать 3 видеоролика

Есть большие статьи, от 6000 знаков. Нужно этот же текст сделать в виде видеоролика.

Есть 2 варианта выполнения:

1. Выбирается какой-то видеоряд прикольный и делается ролик, озвучивая текст.

2. Нужна симпатичная девушка, без акцентов и выговоров. Чтобы читала этот текст.

Если кому интересна тематика статей - пишите в личку, а дам ссылку, посмотрите.

Первоначально надо сделать 3 ролика, если все ок будет - то будем делать регулярно.