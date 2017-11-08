Нужна девушка и сделать 3 видеоролика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок223 просмотра

Есть большие статьи, от 6000 знаков. Нужно этот же текст сделать в виде видеоролика. 

Есть 2 варианта выполнения:

1. Выбирается какой-то видеоряд прикольный и делается ролик, озвучивая текст.

2. Нужна симпатичная девушка, без акцентов и выговоров. Чтобы читала этот текст. 

Если кому интересна тематика статей - пишите в личку, а дам ссылку, посмотрите.

Первоначально надо сделать 3 ролика, если все ок будет - то будем делать регулярно.

8 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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