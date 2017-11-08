Доброго дня. Меня зовут Тимофей. Живу я теперь в Санкт-Петербурге, переехал из Владивостока. Там я работал ведущим на корпоративах, юбилеях и рекламных компаниях. По большей части сотрудничал с праздничными агенствами. Коих и тут ...
Нужна девушка и сделать 3 видеоролика
Есть большие статьи, от 6000 знаков. Нужно этот же текст сделать в виде видеоролика.
Есть 2 варианта выполнения:
1. Выбирается какой-то видеоряд прикольный и делается ролик, озвучивая текст.
2. Нужна симпатичная девушка, без акцентов и выговоров. Чтобы читала этот текст.
Если кому интересна тематика статей - пишите в личку, а дам ссылку, посмотрите.
Первоначально надо сделать 3 ролика, если все ок будет - то будем делать регулярно.
Заявки фрилансеров
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