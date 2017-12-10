Записать ролик по работе сервиса.

$42
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка155 просмотров

Записать ролик по работе сервиса.

8 лет назад
easycode
Роман 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$42
3 дня
Порядочный исполнитель
Всё хорошо получилось.

Заявки фрилансеров

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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