Смонтировать ролик

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Завершен14 заявок193 просмотра

Смонтировать ролик о музыкальном джазовом фестивале.

8 лет назад
gorwnya
42 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

LSAOMSK
Сергей 
51 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$25
2 дня
Спасибо большое Сергею, очень качественно все сделал, а самое главное быстро, очень коммуникабельный человек, профессионал с большой буквы.
Благодарю Владимира за сотрудничество, с ним легко и приятно работать! Всегда знает, чего хочет, постоянно на связи, платит полностью и вовремя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

LSAOMSK
Сергей 
51 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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