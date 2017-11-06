Сделать короткий видеоролик для развлекательного проекта

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен10 заявок279 просмотров

Нужно сделать короткий видеоролик на 1 минуту для нашей страницы в Facebook.

Примеры других видеороликов можете найти по ссылке:

https://www.facebook.com/pg/lemurov.net/videos/?ref=page_internal

От вас требуется придумать идею для видеоподборки (нам подходят любые добрые, веселые, интересные, трогательные ролики) и смонтировать это все в один ролик (очень важно, чтобы в видеоролике использовалась музыка без авторских прав!).

Жду ссылки на ваши портфолио

8 лет назад
anarhiya513
Дмитрий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

svetaildar
54 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$4
2 дня
Заказывал у Светланы видеоролик для нашего развлекательного проекта. Качеством работы, сроками - доволен! Рекомендую!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, постоянно на связи, всегда отвечает на вопросы, приятен в общении, оперативная оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

svetaildar
54 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад

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