Сделать короткий видеоролик для развлекательного проекта

Нужно сделать короткий видеоролик на 1 минуту для нашей страницы в Facebook.

Примеры других видеороликов можете найти по ссылке:

https://www.facebook.com/pg/lemurov.net/videos/?ref=page_internal

От вас требуется придумать идею для видеоподборки (нам подходят любые добрые, веселые, интересные, трогательные ролики) и смонтировать это все в один ролик (очень важно, чтобы в видеоролике использовалась музыка без авторских прав!).

Жду ссылки на ваши портфолио