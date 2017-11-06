Есть несколько файлов видео интервью в формате AVHCD (расширение .MTS) нужно обрезать в начале и в конце лишнее и склеить с заставкой. Если Вы уже работали со мной по монтажу, напишите в ...
Сделать короткий видеоролик для развлекательного проекта
Нужно сделать короткий видеоролик на 1 минуту для нашей страницы в Facebook.
Примеры других видеороликов можете найти по ссылке:
https://www.facebook.com/pg/lemurov.net/videos/?ref=page_internal
От вас требуется придумать идею для видеоподборки (нам подходят любые добрые, веселые, интересные, трогательные ролики) и смонтировать это все в один ролик (очень важно, чтобы в видеоролике использовалась музыка без авторских прав!).
Жду ссылки на ваши портфолио
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