Монтаж видео ролика

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Закрыт51 заявка433 просмотра

Есть непрофессиональная видео съемка прогулки девушки, из множества файлов нужно смонтировать ролик около 2,5-3 минут, монтаж сделать не линейный, творчество приветствуется, аудио файл поверх наложить (целиком трек без аудио монтажа), оплата из личного кармана, поэтому бюджета большого нет, задача не срочная, выслушаю варианты и обязательно с вас примеры ваших работ.

8 лет назад
Innox
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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