Актер для видео-отзыва

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок190 просмотров

Нужно 5 актеров для создания видео-отзыва ( до 1 минуты) о предприятии.

Плачу 100 грн. Киев

8 лет назад
guest_15100642475172
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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