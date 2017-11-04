Доброго дня. Меня зовут Тимофей. Живу я теперь в Санкт-Петербурге, переехал из Владивостока. Там я работал ведущим на корпоративах, юбилеях и рекламных компаниях. По большей части сотрудничал с праздничными агенствами. Коих и тут ...
Актер для видео-отзыва
Нужно 5 актеров для создания видео-отзыва ( до 1 минуты) о предприятии.
Плачу 100 грн. Киев
Заявки фрилансеров
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