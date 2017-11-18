Нужна помощь в рендере 3Д видео Нужно отрендерить около 2 х минут. 25-30 кадров FH Предлагайте свои варианты. Пишите скайп для связи.
Видео для Ютуб канала (криптовалюты)
Для ютуб канала на тематику криптовалют, требуется видео от нового ведущего продолжительностью 1 минута. Тема видео "Что такое биткоин?". Вы должны написать интересный текст в 1 минуту, представится, снять видео и произвести монтаж на свое усмотрение. На данный момент заказ разовый, но если у вас получится удивить - возможно постоянное продолжение сотрудничества. Готов рискнуть и оплатить работы сразу нескольких фрилансеров.
От вас жду стоимость 1 минутного ролика по указанной тематике, ссылку на ваших другие видео (если есть) и каналы (если есть). Было бы неплохо что бы вы разбирались в теме или хотели в ней разобраться.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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