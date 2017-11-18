Видео для Ютуб канала (криптовалюты)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен7 заявок242 просмотра

Для ютуб канала на тематику криптовалют, требуется видео от нового ведущего продолжительностью 1 минута. Тема видео "Что такое биткоин?". Вы должны написать интересный текст в 1 минуту, представится, снять видео и произвести монтаж на свое усмотрение. На данный момент заказ разовый, но если у вас получится удивить - возможно постоянное продолжение сотрудничества. Готов рискнуть и оплатить работы сразу нескольких фрилансеров. 

От вас жду стоимость 1 минутного ролика по указанной тематике, ссылку на ваших другие видео (если есть) и каналы (если есть). Было бы неплохо что бы вы разбирались в теме или хотели в ней разобраться. 

8 лет назад
OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

Akteon23
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$15
2 дня
Все ок, скорее всего будем работать дальше
Всё отлично человек действительно выплачивает деньги и всё адекватное решаем с заказами, вопщем рекомендую)

Заявки фрилансеров

Akteon23
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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