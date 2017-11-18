Видео для Ютуб канала (криптовалюты)

Для ютуб канала на тематику криптовалют, требуется видео от нового ведущего продолжительностью 1 минута. Тема видео "Что такое биткоин?". Вы должны написать интересный текст в 1 минуту, представится, снять видео и произвести монтаж на свое усмотрение. На данный момент заказ разовый, но если у вас получится удивить - возможно постоянное продолжение сотрудничества. Готов рискнуть и оплатить работы сразу нескольких фрилансеров.

От вас жду стоимость 1 минутного ролика по указанной тематике, ссылку на ваших другие видео (если есть) и каналы (если есть). Было бы неплохо что бы вы разбирались в теме или хотели в ней разобраться.