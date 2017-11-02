Записать ролик по работе сервиса.
Рендер материала. 3Д Видео.
Нужна помощь в рендере 3Д видео
Нужно отрендерить около 2 х минут. 25-30 кадров FH
Предлагайте свои варианты.
Пишите скайп для связи.
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