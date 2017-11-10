Редактирование рекламного ролика

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Завершен21 заявка243 просмотра

Есть рекламный ролик без озвучки нужно менять  только тексты 

8 лет назад
cartridge45
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mrvalery
Валерий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Рекомендую 100% !!!Оперативно
Можно работать с этим заказчиком. Немного затянули с оплатой, но, кажется, лишь из-за не опытности работы с сервисом.

Заявки фрилансеров

mrvalery
Валерий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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