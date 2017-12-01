Анимационный презентационный ролик.

Доброго дня.

Меня зовут Тимофей. Живу я теперь в Санкт-Петербурге, переехал из Владивостока. Там я работал ведущим на корпоративах, юбилеях и рекламных компаниях. По большей части сотрудничал с праздничными агенствами. Коих и тут пруд-пруди, но процент они "гребут" адский.

А потому я решил заняться самораскруткой. Дело для меня новое, непривычное. А я не настолько отчаянный, чтобы объявления через Авито подавать, потому избрал путь продвижения через группы в соц.сетях. Только начав изучать рынок на ниве творчества в городе на Неве, оказалось, что я не только не достаточно отчаянный, но и недостаточно предусмотрительный, чтобы сохранить хоть какие-нибудь видеоматериалы с мероприятий. Другими словами, кроме своего лица группы мне, выходит, и наполнить не чем. Вот и родилась идея сделать анимационную презентацию самого себя.

Все вышеизложенное для того, чтобы для Вас стало понятно, что мне нужно. А так же насколько серьезно можно за мой счет озолотиться. Я как лицо частное не имею финансовых ресурсов, чтобы обращаться в студии.

Теперь подберемся к тому, что я в идеале хотел бы увидеть. Примерно так: Мне по нраву South Park, так что и мульт можно в похожем стиле (уж не знаю насколько это сложно). Юноша делает предложение девушке, она соглашается. Сердечки заполняют весь экран. Затем он открывает кошелек, а там пустыня с перекати-поле. "На носу свадьба, в голове только любовь, а в кошельке ветерок". Далее песенка из охотников за привидениями. И появляюсь анимированный я (точная прорисовка не важна, лишь общие черты) и Dj. Тычем пальчиками вниз, дескать наш ценник там, и глаза удивленно округляются. Затем батарея из всплывающих текстов, постепенно заполняющих весь экран, о том, что, деcкать ведущий + Dj, оригинальный подход, поможем вам найти и фотографа и визажиста и еще хрен знает что, пока еще не додумывал. Потом анимированный я разносит таблички в стороны, в руке микрофон и "тучка" с текстом, что ах, да, ведущий еще и поет. Ну и в конце контактные данные. Длительность не более 30 секунд.

Откровенной лажи тоже не хочется, но если моя задумка близка к голливудским замашкам, то предложите варианты доступные, желательно с примерами. Терминология анимационного мира мне не близка, так что конкретные образы будут доходчивей. Ведь я в стилях анимации профан - даже не знаю какими они бывают. Какой вид анимации чаще используется в таких случаях?

Бюджет максимум 10000.

Спасибо за то, что дочитали.

С уважением, Тимофей Попков.