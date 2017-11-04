Создать ролик-презентацию

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Закрыт23 заявки273 просмотра

Нужны не ВИДЕОролики в обычном понимании, а изоряд с музыкальной подложкой в видеоформате.

Продолжительность в пределах 30 сек.

8 лет назад
z296z
Лев 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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