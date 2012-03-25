Нужно переделать видеоролик

Добрый день!

На сайте http://tovarizusa.uz/ есть видеоинструкция (справа) о том как сделать заказ. Но после того как ее сделали сайт был сильно доработан и инструкция во многих местах не соответствует действительности. Нужно ее повторить но с учетом нового дизайна и функционала.

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