Перевести видеоролики в формат avi

Срочно нужно подправить графику! Работы реально на час. Выбранному исполнителю отправлю готовый проект. проект в Adobe After Effects CS4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести записанные ролики в формат avi
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