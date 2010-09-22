СПб. Оцифровка -> Монтаж + Субтитры ~ Озвучка

Необходим видео-ролик для рекламного интро вечеринки MINATRIX-PARTY длительность около 1-й минуты. Аудио дорожка есть, под неё нужно сделать набор кадров. Пример понравившихся роликов: http://www.youtube.com/watch?v=wZPoCYEJMd8 http://www.youtube.com/watch?v=aNd7lrkZpAs Новость о вечеринке и сам аудио-файл можете прослушать на странице: http://www.minatrix.com.ua/news/?id=4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исполнитель из Санкт-Петербурга.
Свободное время на ближайшие 3 дня: 6-7-8 октября.
Исходник: Видеокассета HI8 (7 штук по 90 минут)
Озвучка (обсуждается)
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