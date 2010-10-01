Создание видео ролика по компьютерной игре

Добрый день!

Нужно сделать красивый ролик по компьютерной игре (в стиле фентези).

Примерная длительность ролика – 2 минуты.

Со своей стороны мы предоставляем видео фрагменты из игры и музыку для ролика.

Исполнитель на основании данных видео фрагментов должен подготовить сценарий ролика (раскадровку). Подготовить оформление перебивок (возможно на основе нашего арта). И смонтировать финальный ролик в HD качестве.

Срок исполнения – 7 дней.

Исполнитель выбирается по качеству портфолио и предлагаемой стоимости.