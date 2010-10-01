Обработка видео

Здравствуйте! Нужно сделать подарок в виде видео-открытки для женщины. Рассмотрим все варианты и способы изготовления, которые можно записать на CD диск. Бюджет не указан, потому что не сталкивались. Тех. задание в приложении. ПОЖАЛУЙСТА, ПРИСЫЛАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ...